Анна Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Пётр Федосов

Отец ребёнка: Федосий Иванов

д.Холмы
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: София Федосова

Отец ребёнка: Федосий Иванов

Рождение ребёнка
24.09.1793

Сын: Сергей Федосов

Отец ребёнка: Федосий Иванов

д.Холмы
Рождение ребёнка
09.12.1794

Сын: Мина Федосов

Отец ребёнка: Федосий Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1801

Дочь: Евдокия Федосова

Отец ребёнка: Федосий Иванов

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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