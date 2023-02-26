Анна Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Пётр Федосов
Отец ребёнка: Федосий Иванов
д.Холмы
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: София Федосова
Отец ребёнка: Федосий Иванов
Рождение ребёнка
24.09.1793
Сын: Сергей Федосов
Отец ребёнка: Федосий Иванов
д.Холмы
Рождение ребёнка
09.12.1794
Сын: Мина Федосов
Отец ребёнка: Федосий Иванов
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1801
Дочь: Евдокия Федосова
Отец ребёнка: Федосий Иванов
д.Холмы
Смерть
Неизвестно