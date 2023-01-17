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Поляков Алексей Георгиевич (Егорович)

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Место рождения

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

04.03.1928

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Мать: Полякова Александра Евграфовна

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1887 по 1891 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
По данным исповедных росписей, в этот период Алексей Георгиевич (Егорович) Поляков числился среди прихожан, но на исповеди не ходил "по отлучке". С чем связана эта "отлучка" - неизвестно.
Бракосочетание
Между 1890 и 1899

Жена: Полякова Н. А.

Рождение ребёнка
21.09.1895 или 21.09.1899

Сын: Поляков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Полякова Н. А.

Шуша, Шушинский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
После 1905

Жена: Полякова Мария Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий, служащий на табачной фабрике
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.03.1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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