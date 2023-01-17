Поляков Алексей Георгиевич (Егорович)
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти04.03.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Место жительства
С 1887 по 1891 ст.
По данным исповедных росписей, в этот период Алексей Георгиевич (Егорович) Поляков числился среди прихожан, но на исповеди не ходил "по отлучке". С чем связана эта "отлучка" - неизвестно.
Бракосочетание
Между 1890 и 1899
Жена: Полякова Н. А.
Рождение ребёнка
21.09.1895 или 21.09.1899
Сын: Поляков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Полякова Н. А.
Шуша, Шушинский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
После 1905
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий, служащий на табачной фабрике
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1928