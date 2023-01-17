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Поляков Георгий (Егор) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1828 и 1829 ст.

Дата смерти

05.01.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1798 и 1799 г.р.

Мать

Между 1798 и 1800 г.р.

Жена

До 1845 г.р.
Между 1839 и 1841 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1828 и 1829 ст.

Отец: Иван Вавилов

Мать: Ирина Тиханова

Военная служба
Между 1849 и 1887 ст.
Воинское звание: Солдат (рядовой)
Место жительства
До 1849 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
До 1862

Жена: ? ?

Рождение ребёнка
Между 1862 и 1864

Сын: Поляков Василий Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: ? ?

Бракосочетание
После 1863

Жена: Полякова Александра Евграфовна

Это вторая жена Георгия (Егора) Ивановича Полякова. Все ли их дети являются совместными, требуется проверять.
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1869

Сын: Поляков Григорий Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Поляков Алексей Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1873

Сын: Поляков Фёдор Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна

Рождение ребёнка
Между 1873 и 1875

Сын: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна

Рождение ребёнка
Между 1875 и 1877

Дочь: Анна (Егоровна)

Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна

Рождение ребёнка
Между 1877 и 1879

Сын: Поляков Иван Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна

Рождение ребёнка
Между 1879 и 1881 ст.

Дочь: Александра Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна

Место жительства
После 1887 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
05.01.1901 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Старость | Источник: Метрическая книга (ГАЯО Ф. 230. Оп. 11-10. Д. 2064).
Похороны
07.01.1901 ст.
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