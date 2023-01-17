Поляков Георгий (Егор) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1828 и 1829 ст.
Дата смерти05.01.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1828 и 1829 ст.
Отец: Иван Вавилов
Мать: Ирина Тиханова
Военная служба
Между 1849 и 1887 ст.
Воинское звание: Солдат (рядовой)
Место жительства
До 1849 ст.
Бракосочетание
До 1862
Жена: ? ?
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1864
Сын: Поляков Василий Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: ? ?
Бракосочетание
После 1863
Это вторая жена Георгия (Егора) Ивановича Полякова. Все ли их дети являются совместными, требуется проверять.
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1869
Сын: Поляков Григорий Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Поляков Алексей Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1873
Сын: Поляков Фёдор Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1875
Сын: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1877
Дочь: Анна (Егоровна)
Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1879
Сын: Поляков Иван Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1881 ст.
Дочь: Александра Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Полякова Александра Евграфовна
Место жительства
После 1887 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.1901 ст.
Причина смерти: Старость | Источник: Метрическая книга (ГАЯО Ф. 230. Оп. 11-10. Д. 2064).
Похороны
07.01.1901 ст.