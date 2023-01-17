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Полякова Александра Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1839 и 1841

Дата смерти

Между 1887 и 1888

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1839 и 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1863

Муж: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Это вторая жена Георгия (Егора) Ивановича Полякова. Все ли их дети являются совместными, требуется проверять.
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1869

Сын: Поляков Григорий Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Поляков Алексей Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1873

Сын: Поляков Фёдор Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Рождение ребёнка
Между 1873 и 1875

Сын: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Рождение ребёнка
Между 1875 и 1877

Дочь: Анна (Егоровна)

Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Рождение ребёнка
Между 1877 и 1879

Сын: Поляков Иван Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Рождение ребёнка
Между 1879 и 1881 ст.

Дочь: Александра Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Смерть
Между 1887 и 1888
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