Полякова Александра Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1839 и 1841
Дата смертиМежду 1887 и 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1839 и 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1863
Это вторая жена Георгия (Егора) Ивановича Полякова. Все ли их дети являются совместными, требуется проверять.
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1869
Сын: Поляков Григорий Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Поляков Алексей Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1873
Сын: Поляков Фёдор Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1875
Сын: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1877
Дочь: Анна (Егоровна)
Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1879
Сын: Поляков Иван Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1881 ст.
Дочь: Александра Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Поляков Георгий (Егор) Иванович
Смерть
Между 1887 и 1888