Поляков Сергей Алексеевич
Место рожденияШуша, Шушинский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская империя
Дата рождения21.09.1895 или 21.09.1899
Дата смерти28.11.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1895 или 21.09.1899
Шуша, Шушинский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.05.1919
Жена: Полякова Агния Яковлевна
Рождение ребёнка
26.05.1921
Дочь: Полякова Наталия Сергеевна
Мать ребёнка: Полякова Агния Яковлевна
Рождение ребёнка
06.06.1925
Дочь: Смирнова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Полякова Агния Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Управленец в народном хозяйстве
Смерть
28.11.1952
Причина смерти: Поражение центральной нервной системы