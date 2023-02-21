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Поляков Сергей Алексеевич

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Место рождения

Шуша, Шушинский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.09.1895 или 21.09.1899

Дата смерти

28.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1895 или 21.09.1899

Отец: Поляков Алексей Георгиевич (Егорович)

Мать: Полякова Н. А.

Шуша, Шушинский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.05.1919

Жена: Полякова Агния Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1921

Дочь: Полякова Наталия Сергеевна

Мать ребёнка: Полякова Агния Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1925

Дочь: Смирнова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Полякова Агния Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Управленец в народном хозяйстве
Смерть
28.11.1952
Причина смерти: Поражение центральной нервной системы
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