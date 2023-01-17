Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич

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Место рождения

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Вычислено 1762 ст.

Дата смерти

Между 1825 и 1830 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: Чепуркин Яков Ефимович

Мать: Чепуркина Ирина Фёдоровна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: Чепуркина Домника Варфоломеевна

Мать ребёнка: Чепуркина Ефимия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Дочь: Чепуркина Евдокия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Чепуркина Ефимия Фёдоровна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1808 ст.

Сын: Чепуркин Василий Харлампиевич

Мать ребёнка: Чепуркина Евдокия Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Чепуркин Андрей Харлампиевич

Мать ребёнка: Чепуркина Евдокия Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепуркина Ефимия Фёдоровна

Смерть
Между 1825 и 1830 ст.
Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
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