Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиМежду 1825 и 1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.
Отец: Чепуркин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: Чепуркина Домника Варфоломеевна
Мать ребёнка: Чепуркина Ефимия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Дочь: Чепуркина Евдокия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Чепуркина Ефимия Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.03.1808 ст.
Сын: Чепуркин Василий Харлампиевич
Мать ребёнка: Чепуркина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Чепуркин Андрей Харлампиевич
Мать ребёнка: Чепуркина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1825 и 1830 ст.