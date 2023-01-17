Чепуркина Ефимия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1765 ст.
Дата смертиМежду 1800 и 1805 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: Чепуркина Домника Варфоломеевна
Отец ребёнка: Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Дочь: Чепуркина Евдокия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1800 и 1805 ст.