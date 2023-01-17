Чепуркина Ефимия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепуркина Ефимия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1765 ст.

Дата смерти

Между 1800 и 1805 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: Чепуркина Домника Варфоломеевна

Отец ребёнка: Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Дочь: Чепуркина Евдокия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич

Смерть
Между 1800 и 1805 ст.
Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
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