Чепуркина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1763 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1763 ст.
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1808 ст.
Сын: Чепуркин Василий Харлампиевич
Отец ребёнка: Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Чепуркин Андрей Харлампиевич
Отец ребёнка: Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич