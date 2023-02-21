Чепуркина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепуркина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1763 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763 ст.

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1808 ст.

Сын: Чепуркин Василий Харлампиевич

Отец ребёнка: Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Чепуркин Андрей Харлампиевич

Отец ребёнка: Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
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