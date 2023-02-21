Чепуркина Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1716 ст.
Дата смертиМежду 1785 и 1790 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1716 ст.
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Дочь: Чепуркина Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Сын: Чепуркин Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Дочь: Чепуркина Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Чепуркина Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Чепуркина Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Сын: Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич
Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1765 ст.
Сын: Чепуркин Козьма Яковлевич
Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович
Смерть
Между 1785 и 1790 ст.