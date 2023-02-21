Чепуркина Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепуркина Ирина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1716 ст.

Дата смерти

Между 1785 и 1790 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1752 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1758 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1716 ст.

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Дочь: Чепуркина Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Чепуркин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Дочь: Чепуркина Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Чепуркин Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Чепуркина Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Чепуркина Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Чепуркин Харлампий(Варфоломей) Яковлевич

Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1765 ст.

Сын: Чепуркин Козьма Яковлевич

Отец ребёнка: Чепуркин Яков Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Смерть
Между 1785 и 1790 ст.
Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
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