Чепуркин Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепуркин Михаил Яковлевич

Чепуркин Михаил Яковлевич

avatar

Место рождения

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Вычислено 1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1714 г.р.

Мать

Вычислено 1716 г.р.

Жена

Вычислено 1746 г.р.

Дети

Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1773 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746 ст.

Отец: Чепуркин Яков Ефимович

Мать: Чепуркина Ирина Фёдоровна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Сын: Мартин Михайлович

Мать ребёнка: Чепуркина Феодосия Епифановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Чепуркин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Чепуркина Феодосия Епифановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепуркина Феодосия Епифановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close