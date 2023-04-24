Чепуркин Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746 ст.
Отец: Чепуркин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Сын: Мартин Михайлович
Мать ребёнка: Чепуркина Феодосия Епифановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Мать ребёнка: Чепуркина Феодосия Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно