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Загнойко Светлана Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1977

Отец: Кучугура Егор Васильевич

Мать: Кучугура Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
25.09.2001

Дочь: Кучугура Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Загнойко Виталий Иванович

Рождение ребёнка
25.09.2001

Дочь: Кучугура Дарья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загнойко Виталий Иванович

Рождение ребёнка
21.02.2012

Сын: Загнойко Владислав Витальевич

Отец ребёнка: Загнойко Виталий Иванович

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