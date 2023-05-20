Загнойко Светлана Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1977
Рождение ребёнка
25.09.2001
Дочь: Кучугура Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Загнойко Виталий Иванович
Рождение ребёнка
25.09.2001
Дочь: Кучугура Дарья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.06.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загнойко Виталий Иванович
Рождение ребёнка
21.02.2012
Сын: Загнойко Владислав Витальевич
Отец ребёнка: Загнойко Виталий Иванович