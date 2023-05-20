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Загнойко Виталий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1977

Отец: Загнойко Иван Николаевич

Мать: Загнойко Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
25.09.2001

Дочь: Кучугура Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Загнойко Светлана Егоровна

Рождение ребёнка
24.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загнойко Светлана Егоровна

Рождение ребёнка
21.02.2012

Сын: Загнойко Владислав Витальевич

Мать ребёнка: Загнойко Светлана Егоровна

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