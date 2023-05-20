Загнойко Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1977
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1977
Рождение ребёнка
25.09.2001
Дочь: Кучугура Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Загнойко Светлана Егоровна
Рождение ребёнка
24.06.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загнойко Светлана Егоровна
Рождение ребёнка
21.02.2012
Сын: Загнойко Владислав Витальевич
Мать ребёнка: Загнойко Светлана Егоровна