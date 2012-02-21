Загнойко Владислав Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагнойко Владислав Витальевич

Загнойко Владислав Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2012

Отец: Загнойко Виталий Иванович

Мать: Загнойко Светлана Егоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close