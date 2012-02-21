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Загнойко Владислав Витальевич
Загнойко Владислав Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.2012
Пол
Мужской
Отец
Загнойко Виталий Иванович
1977 г.р.
Мать
Загнойко Светлана Егоровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2012
Отец:
Загнойко Виталий Иванович
Мать:
Загнойко Светлана Егоровна
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