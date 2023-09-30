Кучугура Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1952
Отец: Кучугура Василий
Мать: Кучугура Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучугура Анна Егоровна
Мать ребёнка: Кучугура Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
05.04.1977
Дочь: Загнойко Светлана Егоровна
Мать ребёнка: Кучугура Людмила Андреевна
Смерть
Неизвестно