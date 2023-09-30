Кучугура Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучугура Егор Васильевич

Кучугура Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1952

Отец: Кучугура Василий

Мать: Кучугура Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучугура Анна Егоровна

Мать ребёнка: Кучугура Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
05.04.1977

Дочь: Загнойко Светлана Егоровна

Мать ребёнка: Кучугура Людмила Андреевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.