Кучугура Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1954
Отец: Вовк Андрей Матвеевич
Мать: Вовк Дина Никодимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучугура Анна Егоровна
Отец ребёнка: Кучугура Егор Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1977
Дочь: Загнойко Светлана Егоровна
Отец ребёнка: Кучугура Егор Васильевич
Смерть
Неизвестно