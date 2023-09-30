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Кучугура Людмила Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1954

Отец: Вовк Андрей Матвеевич

Мать: Вовк Дина Никодимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучугура Анна Егоровна

Отец ребёнка: Кучугура Егор Васильевич

Рождение ребёнка
05.04.1977

Дочь: Загнойко Светлана Егоровна

Отец ребёнка: Кучугура Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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