Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна 26.01.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.01.1893, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

умерла 1987

Отец
Кологривов Дмитрий Николаевич25.11.1858 г.р.
Мать
Кологривова Евгения ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Гутор Анатолий Евгеньевич05.10.1877 г.р.
Дети
Гутор Кирилл Анатольевич07.10.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1893

Отец: Кологривов Дмитрий Николаевич

Мать: Кологривова Евгения Дмитриевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Бракосочетание
20.07.1914

Муж: Гутор Анатолий Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
07.10.1915

Сын: Гутор Кирилл Анатольевич

Отец ребёнка: Гутор Анатолий Евгеньевич

Смерть
1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.