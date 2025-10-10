Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна
женский, родилась 26.01.1893, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
умерла 1987
ОтецКологривов Дмитрий Николаевич25.11.1858 г.р.
МатьКологривова Евгения ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Гутор Анатолий Евгеньевич05.10.1877 г.р.
Дети
Гутор Кирилл Анатольевич07.10.1915 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1893
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
20.07.1914
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.10.1915
Отец ребёнка: Гутор Анатолий Евгеньевич
Смерть
1987