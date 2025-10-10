Гутор Анатолий Евгеньевич 05.10.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гутор Анатолий Евгеньевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.10.1877

умер 20.11.1960

Супруги
Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна26.01.1893 г.р.
Дети
Гутор Кирилл Анатольевич07.10.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1914

Жена: Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
07.10.1915

Сын: Гутор Кирилл Анатольевич

Мать ребёнка: Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна

Смерть
20.11.1960

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