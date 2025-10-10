Гутор Анатолий Евгеньевич
мужской, родился 05.10.1877
умер 20.11.1960
Супруги
Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна26.01.1893 г.р.
Дети
Гутор Кирилл Анатольевич07.10.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1914
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.10.1915
Мать ребёнка: Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна
Смерть
20.11.1960