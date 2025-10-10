Кологривов Дмитрий Николаевич
мужской, родился 25.11.1858
умер Неизвестно
ОтецКологривов Николай Степанович08.07.1822 г.р.
МатьКологривова (Хитрово) Дарья НиканоровнаПосле 1820 г.р.
Супруги
Кологривова Евгения ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кологривов Николай Дмитриевич15.08.1891 г.р.
Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна26.01.1893 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1891
Сын: Кологривов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Кологривова Евгения Дмитриевна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1893
Дочь: Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Кологривова Евгения Дмитриевна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1896
Сын: Кологривов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кологривова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Кологривова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кологривова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Кологривов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Кологривова Евгения Дмитриевна
Смерть
Неизвестно