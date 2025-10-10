Кологривов Дмитрий Николаевич 25.11.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Кологривов Дмитрий Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.11.1858

умер Неизвестно

Отец
Кологривов Николай Степанович08.07.1822 г.р.
Мать
Кологривова (Хитрово) Дарья НиканоровнаПосле 1820 г.р.
Супруги
Кологривова Евгения ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кологривов Николай Дмитриевич15.08.1891 г.р.
Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна26.01.1893 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1858

Отец: Кологривов Николай Степанович

Мать: Кологривова (Хитрово) Дарья Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кологривова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.08.1891

Сын: Кологривов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Кологривова Евгения Дмитриевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.01.1893

Дочь: Гутор (Кологривова) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Кологривова Евгения Дмитриевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.02.1896

Сын: Кологривов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кологривова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Кологривова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кологривова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кологривов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Кологривова Евгения Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.