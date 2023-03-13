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Гордеевъ Андреянъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Гордеевъ Григорий

Мать: Гордеева Агрофена

Рождение ребёнка
07.08.1820

Дочь: Прокофьева Авдотья

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гордеевъ Артемий

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Федосья

Смерть
1828
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