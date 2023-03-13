Гордеевъ Андреянъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Гордеевъ Григорий
Мать: Гордеева Агрофена
Рождение ребёнка
07.08.1820
Дочь: Прокофьева Авдотья
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гордеевъ Артемий
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Федосья
Смерть
1828