Бурзянцева (Гордеева) Салманида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Гордеева) Салманида

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1814

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1814

Отец: Гордеевъ Григорий

Мать: Гордеева Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1835

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Григорий

Рождение ребёнка
?.03.1838

Сын: Бурзянцевъ Гаврила

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурзянцевъ Григорий