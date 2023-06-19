Бурзянцева (Гордеева) Салманида
Место рождения
Дата рождения01.08.1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1814
Отец: Гордеевъ Григорий
Мать: Гордеева Агрофена
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Григорий
Рождение ребёнка
10.03.1835
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Григорий
Рождение ребёнка
?.03.1838
Сын: Бурзянцевъ Гаврила
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурзянцевъ Григорий