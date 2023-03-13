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Гордеевъ Артемий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Гордеевъ Андреянъ

Мать: Гордеева Федосья

Бракосочетание
19.01.1847

Жена: Гордеева Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1847

Сын: Гордеевъ Никита

Мать ребёнка: Гордеева Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1848

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Гордеева Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1850

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Гордеева Анисья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1852

Сын: Гордеевъ Иванъ

Мать ребёнка: Гордеева Анисья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.05.1853

Жена: Гордеева Прасковья

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