Гордеевъ Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Гордеевъ Андреянъ
Мать: Гордеева Федосья
Бракосочетание
19.01.1847
Жена: Гордеева Анисья
Рождение ребёнка
12.09.1847
Сын: Гордеевъ Никита
Мать ребёнка: Гордеева Анисья
Рождение ребёнка
20.09.1848
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Гордеева Анисья
Рождение ребёнка
15.09.1850
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Гордеева Анисья
Рождение ребёнка
20.02.1852
Сын: Гордеевъ Иванъ
Мать ребёнка: Гордеева Анисья
Бракосочетание
06.05.1853
Жена: Гордеева Прасковья