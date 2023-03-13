Гордеева (Малафеева) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Малафеевъ Сергей
Бракосочетание
19.01.1847
Муж: Гордеевъ Артемий
Рождение ребёнка
12.09.1847
Сын: Гордеевъ Никита
Отец ребёнка: Гордеевъ Артемий
Рождение ребёнка
20.09.1848
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Гордеевъ Артемий
Рождение ребёнка
15.09.1850
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Гордеевъ Артемий
Рождение ребёнка
20.02.1852
Сын: Гордеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Артемий