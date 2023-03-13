Гордеева (Малафеева) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Малафеева) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Малафеевъ Сергей

Мать: Полубоярова Малафеева Анна

Бракосочетание
19.01.1847

Муж: Гордеевъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1847

Сын: Гордеевъ Никита

Отец ребёнка: Гордеевъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1848

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Гордеевъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1850

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Гордеевъ Артемий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1852

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Артемий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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