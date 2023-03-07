Малафеевъ Сергей
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кофейниковъ Малафей
Мать: Кофейникова Дарья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Малафеевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гордеева Анисья
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федоръ
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831