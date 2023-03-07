Малафеевъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафеевъ Сергей

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кофейниковъ Малафей

Мать: Кофейникова Дарья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Малафеевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гордеева Анисья

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Федоръ

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полубоярова Малафеева Анна

Смерть
1831
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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