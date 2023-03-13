Кофейниковъ Малафей
Место рожденияДеревни Кресцей
Дата рождения1770
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Кофейниковъ Терентий
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кофейниковъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Кофейникова Дарья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Малафеевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кофейникова Дарья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Басалаева Афимья
Мать ребёнка: Кофейникова Дарья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Малафеевъ Сергей
Мать ребёнка: Кофейникова Дарья
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Кофейникова Дарья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Кофейникова Ульяна
Мать ребёнка: Кофейникова Дарья
Рождение ребёнка
31.07.1809
Сын: Малафеевъ Василий
Мать ребёнка: Кофейникова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кофейникова Дарья
Смерть
1825