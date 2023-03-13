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Кофейниковъ Малафей

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Место рождения

Деревни Кресцей

Дата рождения

1770

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кофейниковъ Терентий

Мать: Кофейникова Маремьяна Естифеева

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кофейниковъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Кофейникова Дарья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Малафеевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кофейникова Дарья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Басалаева Афимья

Мать ребёнка: Кофейникова Дарья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Малафеевъ Сергей

Мать ребёнка: Кофейникова Дарья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кофейниковъ Никита Иванъ

Мать ребёнка: Кофейникова Дарья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Кофейникова Ульяна

Мать ребёнка: Кофейникова Дарья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.07.1809

Сын: Малафеевъ Василий

Мать ребёнка: Кофейникова Дарья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кофейникова Дарья

Смерть
1825
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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