Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоръ

Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Малафеевъ Сергей

Мать: Полубоярова Малафеева Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close