Малафеевъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти?.08.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Малафеевъ Сергей
Бракосочетание
14.06.1844
Жена: Малафеева Ирина
Рождение ребёнка
29.09.1846
Сын: Малафеевъ Андрей
Мать ребёнка: Малафеева Ирина
Рождение ребёнка
12.07.1848
Сын: Малафеевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Малафеева Ирина
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: Отъ холеры