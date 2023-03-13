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Малафеевъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Малафеевъ Сергей

Мать: Полубоярова Малафеева Анна

Бракосочетание
14.06.1844

Жена: Малафеева Ирина

Рождение ребёнка
29.09.1846

Сын: Малафеевъ Андрей

Мать ребёнка: Малафеева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1848

Сын: Малафеевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Малафеева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.08.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ холеры
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