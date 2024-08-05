Бурова (Яковлева) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Яковлева) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.03.1900

Дата смерти

19.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1900

Отец: Яковлев Григорий

Мать: Яковлева Евдокия Прокопьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Петр Павлович

Рождение ребёнка
16.03.1928

Сын: Буров Евгений Петрович

Отец ребёнка: Буров Петр Павлович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1930

Дочь: Трофимова Нина Петровна

Отец ребёнка: Буров Петр Павлович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1938

Сын: Буров Юрий Петрович

Отец ребёнка: Буров Петр Павлович

Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
19.08.1993

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