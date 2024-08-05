Бурова (Яковлева) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1900
Дата смерти19.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1900
Отец: Яковлев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Петр Павлович
Рождение ребёнка
16.03.1928
Отец ребёнка: Буров Петр Павлович
Рождение ребёнка
13.03.1930
Дочь: Трофимова Нина Петровна
Отец ребёнка: Буров Петр Павлович
Рождение ребёнка
11.03.1938
Сын: Буров Юрий Петрович
Отец ребёнка: Буров Петр Павлович
Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
19.08.1993