Буров Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения04.01.1902
Дата смерти01.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1902
Отец: Буров Павел Филиппович
Мать: Бурова Агафья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1928
Мать ребёнка: Бурова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.03.1930
Дочь: Трофимова Нина Петровна
Мать ребёнка: Бурова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.03.1938
Сын: Буров Юрий Петрович
Мать ребёнка: Бурова Анастасия Григорьевна
Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
01.01.1965