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Буров Петр Павлович

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Место рождения

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.01.1902

Дата смерти

01.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1902

Отец: Буров Павел Филиппович

Мать: Бурова Агафья Никитична

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
16.03.1928

Сын: Буров Евгений Петрович

Мать ребёнка: Бурова Анастасия Григорьевна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1930

Дочь: Трофимова Нина Петровна

Мать ребёнка: Бурова Анастасия Григорьевна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1938

Сын: Буров Юрий Петрович

Мать ребёнка: Бурова Анастасия Григорьевна

Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
01.01.1965

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