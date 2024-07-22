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Бурова Агафья Никитична

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Место рождения

Большое Святцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Никита

Мать: не указана

Большое Святцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Мария Павловна

Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович

Бракосочетание
02.09.1884 ст.

Муж: Буров Павел Филиппович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.

Сын: Буров Василий Павлович

Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.

Сын: Буров Андрей Павлович

Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1900

Сын: Буров Михаил Павлович

Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1902

Сын: Буров Петр Павлович

Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1904

Сын: Буров Николай Павлович

Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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