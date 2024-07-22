Бурова Агафья Никитична
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Мария Павловна
Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович
Бракосочетание
02.09.1884 ст.
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.
Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.
Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович
Рождение ребёнка
22.05.1900
Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович
Рождение ребёнка
04.01.1902
Сын: Буров Петр Павлович
Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович
Рождение ребёнка
09.05.1904
Отец ребёнка: Буров Павел Филиппович
Смерть
Неизвестно