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Буров Павел Филиппович

Место рождения

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

19.09.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Буров Филипп Ильич

Мать: Бурова Анна Никаноровна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Мария Павловна

Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична

Бракосочетание
20.05.1874 ст.

Жена: Бурова Надежда Гавриловна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1884 ст.

Сын: Буров Федор Павлович

Мать ребёнка: Бурова Надежда Гавриловна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.09.1884 ст.

Жена: Бурова Агафья Никитична

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.

Сын: Буров Василий Павлович

Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.

Сын: Буров Андрей Павлович

Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1900

Сын: Буров Михаил Павлович

Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1902

Сын: Буров Петр Павлович

Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1904

Сын: Буров Николай Павлович

Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.09.1918 ст.
Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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