Буров Павел Филиппович
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смерти19.09.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: Буров Филипп Ильич
Мать: Бурова Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Мария Павловна
Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична
Бракосочетание
20.05.1874 ст.
Рождение ребёнка
05.06.1884 ст.
Сын: Буров Федор Павлович
Мать ребёнка: Бурова Надежда Гавриловна
Бракосочетание
02.09.1884 ст.
Жена: Бурова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.
Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.
Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
22.05.1900
Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
04.01.1902
Сын: Буров Петр Павлович
Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
09.05.1904
Мать ребёнка: Бурова Агафья Никитична
Смерть
19.09.1918 ст.