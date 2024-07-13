Буров Евгений Петрович
Место рождения
Дата рождения16.03.1928
Дата смерти28.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1928
Рождение ребёнка
07.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурова (Шестопалова) Раиса Леонтьевна
Рождение ребёнка
21.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурова (Шестопалова) Раиса Леонтьевна
Смерть
28.12.1993