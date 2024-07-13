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Буров Евгений Петрович

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Место рождения

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.03.1928

Дата смерти

28.12.1993

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1928

Отец: Буров Петр Павлович

Мать: Бурова (Яковлева) Анастасия Григорьевна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурова (Шестопалова) Раиса Леонтьевна

Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурова (Шестопалова) Раиса Леонтьевна

Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
28.12.1993

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