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Яковлев Григорий

Место рождения

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.08.1887

Жена: Яковлева Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
24.01.1897 ст.

Сын: Яковлев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Прокопьевна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1900

Дочь: Бурова (Яковлева) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Прокопьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.

Дочь: Постникова (Яковлева) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Прокопьевна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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