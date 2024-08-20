Яковлев Григорий
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1887
Рождение ребёнка
24.01.1897 ст.
Сын: Яковлев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
23.03.1900
Дочь: Бурова (Яковлева) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Прокопьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.
Дочь: Постникова (Яковлева) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно