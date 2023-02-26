Иосиф Никифоров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1753
Дата смерти11.04.1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Феврония Иосифова
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Ирина Иосифова
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Архип Иосифов
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.04.1800
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.