Иосиф Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф Никифоров

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1753

Дата смерти

11.04.1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Феврония Иосифова

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Ирина Иосифова

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Архип Иосифов

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.04.1800
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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