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Архип Иосифов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Иосиф Никифоров

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Михаил Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
19.09.1801

Сын: Иван Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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