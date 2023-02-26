Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти31.07.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Михаил Архипов
Отец ребёнка: Архип Иосифов
Рождение ребёнка
19.09.1801
Сын: Иван Архипов
Отец ребёнка: Архип Иосифов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Иосифов
Смерть
31.07.1836
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.