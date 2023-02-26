Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

31.07.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Михаил Архипов

Отец ребёнка: Архип Иосифов

Рождение ребёнка
19.09.1801

Сын: Иван Архипов

Отец ребёнка: Архип Иосифов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Иосифов

Смерть
31.07.1836
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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