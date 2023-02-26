Ирина Иосифова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Иосиф Никифоров
Мать: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1793
Муж: Стефан Варфоломеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1809
Дочь: Пелагия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно