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Ирина Иосифова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Иосиф Никифоров

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1793

Муж: Стефан Варфоломеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1809

Дочь: Пелагия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Варфоломеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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