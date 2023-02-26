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Стефан Варфоломеев

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1793

Жена: Ирина Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1809

Дочь: Пелагия Стефанова

Мать ребёнка: Ирина Иосифова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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