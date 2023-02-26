Стефан Варфоломеев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
До 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1793
Жена: Ирина Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1809
Дочь: Пелагия Стефанова
Мать ребёнка: Ирина Иосифова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно