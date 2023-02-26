Феврония Иосифова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1772
Дата смерти18.03.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Иосиф Никифоров
Мать: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1798
Муж: Андрей Парфенов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1799
Сын: Григорий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Парфенов
д.Шишки
Смерть
18.03.1800
д.Шишки