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Феврония Иосифова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1772

Дата смерти

18.03.1800

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Иосиф Никифоров

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1798

Муж: Андрей Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1799

Сын: Григорий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Парфенов

д.Шишки
Смерть
18.03.1800
д.Шишки
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