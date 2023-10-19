Streshniev Lucas Stepanowitsch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Streshniev Lucas Stepanowitsch

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1578

Дата смерти

1650

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1578

Отец: Стрешнев Степан Андреевич

Мать: Стрешнева N.N.

Рождение ребёнка
1608

Дочь: Romanova Eudoksia Lukjanovna

Мать ребёнка: Volkonska Anne Konstantinovna

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрешнев Семён Лукьянович

Мать ребёнка: Volkonska Anne Konstantinovna

Царство Русское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшкина Feodosia Лукьяновна

Мать ребёнка: Volkonska Anne Konstantinovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воротынская Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Volkonska Anne Konstantinovna

Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Bojar
Смерть
1650
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