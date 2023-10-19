Streshniev Lucas Stepanowitsch
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1578
Дата смерти1650
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1578
Отец: Стрешнев Степан Андреевич
Мать: Стрешнева N.N.
Рождение ребёнка
1608
Дочь: Romanova Eudoksia Lukjanovna
Мать ребёнка: Volkonska Anne Konstantinovna
Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрешнев Семён Лукьянович
Мать ребёнка: Volkonska Anne Konstantinovna
Царство Русское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшкина Feodosia Лукьяновна
Мать ребёнка: Volkonska Anne Konstantinovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воротынская Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Volkonska Anne Konstantinovna
Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Bojar
Смерть
1650