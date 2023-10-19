Матюшкина (Streshnevoi) Feodosia Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Matiushkin Afanasij Иванович
Отец ребёнка: Matiushkin Ivan Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Matiushkin Ivan Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Matiushkin Ivan Павлович
Работа или профессия
Неизвестно