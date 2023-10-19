Матюшкина (Streshnevoi) Feodosia Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкина (Streshnevoi) Feodosia Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1578 г.р.

Мать

Около 1584 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Streshniev Lucas Stepanowitsch

Мать: Volkonska Anne Konstantinovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Matiushkin Afanasij Иванович

Отец ребёнка: Matiushkin Ivan Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюшкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Matiushkin Ivan Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Matiushkin Ivan Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
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