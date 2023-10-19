Матюшкин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1692

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1673 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Matiushkin Ivan Павлович

Мать: Матюшкина Feodosia Лукьяновна

Рождение ребёнка
1673

Сын: Матюшкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Матюшкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюшкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюшкина Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
боярин
Смерть
1692
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