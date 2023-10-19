Матюшкин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1692
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1673
Мать ребёнка: Матюшкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матюшкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матюшкина Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
боярин
Смерть
1692