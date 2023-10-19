Matiushkin Ivan Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.03.1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Matiushkin Afanasij Иванович
Мать ребёнка: Матюшкина Feodosia Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матюшкина Feodosia Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матюшкина Feodosia Лукьяновна
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
12.03.1678