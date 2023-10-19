Matiushkin Ivan Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMatiushkin Ivan Павлович

Matiushkin Ivan Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.03.1678

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Matiushkin Afanasij Иванович

Мать ребёнка: Матюшкина Feodosia Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюшкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Матюшкина Feodosia Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюшкина Feodosia Лукьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
12.03.1678
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