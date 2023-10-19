Matiushkin Afanasij Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Matiushkin Afanasij Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.05.1676

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Matiushkin Ivan Павлович

Мать: Матюшкина Feodosia Лукьяновна

Рождение ребёнка
18.06.1649

Дочь: Шереметева Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Матюшкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Матюшкин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Матюшкина Татьяна Ивановна

Смерть
04.05.1676
Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1676

Сын: Matiushkin Michail Афанасьевич

Мать ребёнка: Матюшкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Кавелина Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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