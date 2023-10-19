Matiushkin Afanasij Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.05.1676
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1649
Дочь: Шереметева Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Матюшкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Матюшкин Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Матюшкина Татьяна Ивановна
Смерть
04.05.1676
Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1676
Сын: Matiushkin Michail Афанасьевич
Мать ребёнка: Матюшкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Кавелина Татьяна Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва