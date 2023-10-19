Матюшкина (N.N.) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкина (N.N.) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1649

Дочь: Шереметева Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Matiushkin Afanasij Иванович

Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Матюшкин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Matiushkin Afanasij Иванович

Рождение ребёнка
1676

Сын: Matiushkin Michail Афанасьевич

Отец ребёнка: Matiushkin Afanasij Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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