Матюшкина (N.N.) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1649
Дочь: Шереметева Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Matiushkin Afanasij Иванович
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Матюшкин Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Matiushkin Afanasij Иванович
Рождение ребёнка
1676
Сын: Matiushkin Michail Афанасьевич
Отец ребёнка: Matiushkin Afanasij Иванович
Работа или профессия
Неизвестно