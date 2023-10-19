Матюшкина (Матюшкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкина (Матюшкина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1673 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Матюшкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Матюшкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюшкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюшкин Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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