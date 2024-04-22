Romanova (Streschnewa) Eudoksia Lukjanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Romanova (Streschnewa) Eudoksia Lukjanovna

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Место рождения

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1608

Дата смерти

18.08.1645

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1608

Отец: Streshniev Lucas Stepanowitsch

Мать: Volkonska Anne Konstantinovna

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.02.1626

Муж: Michael I Фёдорович

Рождение ребёнка
22.04.1627

Дочь: Romanova carevna Irina Михайловна

Отец ребёнка: Michael I Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1628

Дочь: Romanova carevna Pelagija

Отец ребёнка: Michael I Фёдорович

Рождение ребёнка
17.03.1629

Сын: Romanov Aleksey Михайлович

Отец ребёнка: Michael I Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.06.1631

Сын: Romanov Ivan

Отец ребёнка: Michael I Фёдорович

Рождение ребёнка
1631

Дочь: Romanova Marfa

Отец ребёнка: Michael I Фёдорович

Рождение ребёнка
14.07.1632

Дочь: Romanova Anna Михайловна

Отец ребёнка: Michael I Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1633

Сын: Romanov Vasilij Михайлович

Отец ребёнка: Michael I Фёдорович

Рождение ребёнка
1634

Дочь: Romanova Sofija

Отец ребёнка: Michael I Фёдорович

Рождение ребёнка
1636

Дочь: Romanova Tatjana Михайловна

Отец ребёнка: Michael I Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1636

Дочь: Romanova Evdokija Михайловна

Отец ребёнка: Michael I Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.08.1645
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
19.08.1645
Вознесенский монастырь
Вознесенский монастырь
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