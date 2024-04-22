Romanova (Streschnewa) Eudoksia Lukjanovna
Место рождения
Дата рождения1608
Дата смерти18.08.1645
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1608
Бракосочетание
05.02.1626
Муж: Michael I Фёдорович
Рождение ребёнка
22.04.1627
Дочь: Romanova carevna Irina Михайловна
Отец ребёнка: Michael I Фёдорович
Рождение ребёнка
1628
Дочь: Romanova carevna Pelagija
Отец ребёнка: Michael I Фёдорович
Рождение ребёнка
17.03.1629
Сын: Romanov Aleksey Михайлович
Отец ребёнка: Michael I Фёдорович
Рождение ребёнка
01.06.1631
Сын: Romanov Ivan
Отец ребёнка: Michael I Фёдорович
Рождение ребёнка
1631
Дочь: Romanova Marfa
Отец ребёнка: Michael I Фёдорович
Рождение ребёнка
14.07.1632
Дочь: Romanova Anna Михайловна
Отец ребёнка: Michael I Фёдорович
Рождение ребёнка
1633
Сын: Romanov Vasilij Михайлович
Отец ребёнка: Michael I Фёдорович
Рождение ребёнка
1634
Дочь: Romanova Sofija
Отец ребёнка: Michael I Фёдорович
Рождение ребёнка
1636
Дочь: Romanova Tatjana Михайловна
Отец ребёнка: Michael I Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1636
Дочь: Romanova Evdokija Михайловна
Отец ребёнка: Michael I Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.08.1645
Похороны
19.08.1645
Вознесенский монастырь
Вознесенский монастырь