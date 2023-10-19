Стрешнева (Стрешнева) N.N. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрешнева (Стрешнева) N.N.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1578 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрешнев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрешнев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрешнев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Стрешнев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрешнев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрешнев Федор Степанович

Отец ребёнка: Стрешнев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1578

Сын: Streshniev Lucas Stepanowitsch

Отец ребёнка: Стрешнев Степан Андреевич

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