Стрешнева (Стрешнева) N.N.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрешнев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Стрешнев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрешнев Федор Степанович
Отец ребёнка: Стрешнев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1578
Сын: Streshniev Lucas Stepanowitsch
Отец ребёнка: Стрешнев Степан Андреевич