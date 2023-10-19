Стрешнев Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрешнев Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1578 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрешнев Андрей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрешнева (Стрешнева) N.N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрешнева (Стрешнева) N.N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрешнев Сергей Степанович

Мать ребёнка: Стрешнева (Стрешнева) N.N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрешнева (Стрешнева) N.N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрешнев Федор Степанович

Мать ребёнка: Стрешнева (Стрешнева) N.N.

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1578

Сын: Streshniev Lucas Stepanowitsch

Мать ребёнка: Стрешнева (Стрешнева) N.N.

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