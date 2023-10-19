Стрешнев Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрешнев Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1573

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрешнев Степан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1573
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