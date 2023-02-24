Игушкина (Каргина св-во 30.10.1933) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкина (Каргина св-во 30.10.1933) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1897

Дата смерти

30.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1897

Отец: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Мать: Гликерия Захарова

Бракосочетание
29.?.1917

Муж: Игушкин Св-Во Выд. 30.10.1933 Аким Алексеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Игушкин Иван Акимович

Отец ребёнка: Игушкин Св-Во Выд. 30.10.1933 Аким Алексеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1927

Сын: Игушкин Владимир Акимович

Отец ребёнка: Игушкин Св-Во Выд. 30.10.1933 Аким Алексеевич

Смерть
30.01.1977
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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