Игушкина (Каргина св-во 30.10.1933) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1897
Дата смерти30.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1897
Отец: Каргин- Нечаев Иван Васильевич
Мать: Гликерия Захарова
Бракосочетание
29.?.1917
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Игушкин Св-Во Выд. 30.10.1933 Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
04.04.1927
Сын: Игушкин Владимир Акимович
Отец ребёнка: Игушкин Св-Во Выд. 30.10.1933 Аким Алексеевич
Смерть
30.01.1977
Похороны
Неизвестно